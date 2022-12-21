خاص.. مصدر بالمركزي يفصح لصدى عن قرب تشكيل مجلس إدارة جديد للصحاري.. والخطوات القادمة الهامة

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيتم إعفاء مجلس الإدارة الحالي لمصرف الصحاري وتشكيل مجلس إدارة جديد وهيئة رقابة.

المصدر أفصح لصدى أن هذه الخطوة تأتي لإعادة تشكيل مجالس إدارات المصارف التجارية، وذلك نظراً لتردي الخدمات المصرفية لدى بعض المصارف التجارية .

كما دعت الجمعية العمومية لمصرف الصحاري ليوم الاربعاء القادم 28 ديسمبر لتغيير مجلس إدارته ومناقشة عدة بنود.

حيث تعمل إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي على على البدء في تغيير كامل مجالس إدارات المصارف التجارية التي مضى على تعيينها سنوات ، والمجالس التي أخفقت في تقديم الخدمات المصرفية للمواطن بالشكل المناسب ، ولديها ضعف في إدارة فروعها المصرفية التي تكررت فيها حالات الاختلاس والتزوير ، وعدم الامتثال للضوابط والإجراءات المعممة من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وسيكون هناك تنسيق مع الجمعيات العمومية لهذه المصارف لوضع معايير مهنية لإختيار أعضاء جدد لمجالس الإدارة وهيئات المراقبة ، وسيتم النظر أيضاً في بعض الإدارات التنفيذية للمصارف .

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