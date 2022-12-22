انخفاض للدولار والاسترليني وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 22 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8187 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1309 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8436 دينار، والدولار الكندي 3.5468 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2582 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2814 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3121 دينار، والدينار التونسي 1.5395 دينار، والدرهم المغربي 0.4592 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: