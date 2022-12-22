خاص.. “الشحاتي” يصرح لصدى حيال مطالبة إيني بتعديل اتفاقيتها مع مؤسسة النفط

صرح الخبير النفطي “محمد الشحاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مطالبة إيني بتعديل اتفاقيتها مع مؤسسة النفط قائلاً: لا يوجد بيان منشور حول مطالبة إيني بهذا الطلب، إلا أن هناك رسالة متداولة في الإعلام مسربة من وزارة النفط حول إعادة طريقة الحسابات في عملية الاستثمار وطريقة توزيع الدخل بعد استرداد التكلفة.

مضيفاً: الرسالة استنتجت بأن هذا قد يعتبر تغيير في الحصص الإنتاجية ضمنياً لأن طريقة حسبة العوائد تعطي أفضلية في استرداد التكاليف لشركة إيني ، ومن ناحية نظرية وبدون الإطلاع على رد من المؤسسة عن هذا الأمر فإن حجة وزارة النفط تعتبر قوية، ويتعين على المؤسسة أن توضح للجمهور وكذلك لشركة إيني تقوم بالتوضيح للمستثمرين حقيقة هذا الأمر.

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