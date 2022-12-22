بلدية بنغازي تبحث مع شركة داوو الكورية تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، أمس الثلاثاء 2022.12.21، مع نائب رئيس أول والمدير المقيم لشركة داوو الكورية إل يونغ تشوي إمكانية تفعيل مشروعات البُنية التحتية المُتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات في المدينة بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

و أكد رئيس المجلس استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البُنية التحتية عن طريق الشركة خاصة، وأن لها أعمال تم تنفيذها في السابق، انعكست إيجاباً على المرافق والخدمات العامة في المدينة.