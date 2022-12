مجموعة وهيبة القابضة تشارك في معرض التصدير إلى إفريقيا

شاركت مجموعة وهيبة القابضة في معرض التصدير إلى أفريقيا، الذي انعقد في اسطنبول من الـ 17 إلى الـ 19 من ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه المشاركة فرصة جديدة لفتح أبواب التصدير لمختلف منتوجات المجموعة إلى دول العالم، بما في ذلك الدول الأفريقية

وقد حضر المعرض وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو والقنصل الليبي في تركيا صلاح الدين الكاسح والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي علي نصير.











