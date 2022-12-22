خاص.. “أبوستة”: رغم عدم تشجيع السفارة الايطالية لمواطنيها بالقدوم إلى ليبيا رغبنا بتنفيذ معرض الصناعات الايطالية عبر الوكلاء

صرح رئيس الغرفة التجارية الليبية الايطالية “أنور أبوستة” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص تفاصيل إقامة معرض الصناعات الايطالية بليبيا في يناير المقبل، حيث قال: بعد مشاركة الغرفة التجارية الليبية الايطالية في معرض طرابلس الدولي وزيارة السيد رئيس الحكومة لجناح الغرفة شجعنا لإقامة معرض خاص بالصناعات الايطالية في ليبيا ، وكما نعرف بأن السفارة الايطالية في ليبيا لا تشجع مواطنيها بالقدوم إلى ليبيا ، ورغبنا بتنفيذ المعرض عبر وكلاء الصناعات الايطالية في ليبيا .

وأضاف قائلًا: المهم في المعرض بأن الصناعات هي ايطالية ورأينا بأنها فرصة لوكلاء الشركات والصناعات الايطالية في ليبيا للمشاركة وإشهار منتجاتهم وفرصة التعرف على نشاطاتهم عبر هذا المعرض المهم ، مما كان له صدى على مستوى الإعلام في إيطاليا، فبادرت وكالة الأنباء الايطالية آنسا ANSA بإجراء مقابلة صحفية بخصوص هذا المعرض وعن نشاطات الغرفة التجارية الليبيه الايطالية ، وهذه ستكون فرصة لإشهاره في إيطاليا وهذا ما سيجعل من الشركات الايطالية الأخرى البحث عن وكلاء لمنتجاتهم في ليبيا .

قال كذلك: إن هذه فرصة أخرى لشركات ليبية جديدة لتكوّن وكلاء لصناعات ايطالية وهذا من أحد أهداف المعرض ، كما ستكون هناك ورشة عمل على هامش المعرض بحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن إدارة الجمارك والملحق التجاري بالسفارة الايطالية وهم أهم ثلاثة مراحل يمر بها التاجر أو الوكيل من فتح الاعتمادات والإجراءات المصرفية والإجراءات الجمركية وإجراءات التأشيرة الايطالية ، والغرفة التجارية الليبيه الايطالية معنية بتنظيم مثل هذه المعارض وورش العمل لتسهيل عمل الشركات الليبية والايطالية ومناقشة العراقيل التي تواجهها هذه الشركات وحلحلة مشاكلها .

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