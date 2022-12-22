أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: ▪️سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.8342 د.ل ▪️الدولار 🇺🇲

ب5.15 دينار ليبي ▪️تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1700 ~5.1750 دينار ليبي ▪️تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1975 ~5.2000 LYD ▪️اليورو 🇪🇺

5.4500 د.ل ▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.4850 ~5.4950 LYD ▪️الباوند الاسترليني

6.15 دينار ▪️الليرة التركية

0.27 دينار ▪️الجنية المصري

0.27 دينار ▪️الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ الدينار التونسي

1.58 دينار ▪️كسر ذهب عيار 18:

ب221.00 د.ل ▪️نسبة السحب للبطاقات 💳

ب4.25% نقداً

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي