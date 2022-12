متجنباً ذكر العجز المالي.. «الدبيبة» يتحدث عن الافراجات المالية وجدول المرتبات

بالرغم من كشف موقع «عين ليبيا» خبايا مفاوضات مصرف ليبيا المركزي ورئيس الحكومة في نوفمبر الماضي عن سبب تعثر تمرير مرتبات شهر أكتوبر لوجود عجز مالي تواجهه الحكومة.

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن ما تم تنفيذه في ملف المرتبات قبل نهاية عام 2022، موضحا أنّه تم الإفراج عن مليون و650 ألف مرتب خلال شهر ديسمبر وفق جدول المرتبات الموحد.

حيث أشار موقع «عين ليبيا» وفق مصدر خاص في شهر نوفمبر الماضي عن وجود عجز مالي تواجهه الحكومة، لا يمكن من خلاله تغطية وعوده المالية لكافة الجهات وفق الجدول الموحد الذي أقرته الحكومة لكافة الجهات التابعة لخزانة الدولة المالية.

وفقاً لمصادر خاصه لـ «عين ليبيا» فإنّ جهات دون أخرى تحصلت على الزيادة في المرتبات وعدة جهات أخرى لم تتحصل، كما شهدت عدة ساحات وميادين احتجاجات لموظفي هذه الجهات بسبب عن عدم إيفاء الحكومة بوعودها اتجاههم.

وأفاد ذات المصدر أنّ رئيس الحكومة يحاول تسليط الضوء على هذه الأرقام الماليه في حين هناك عدة جهات لم تتقاضي مرتباتها منذ سنوات لوجود عجز مالي وأخرى لم تعمل بعد وفق الجدول الموحد.

يشار إلى أن موقع أفريكونا المهتم بالشؤون الاقتصادية نشر في نوفمبر الماضي معلومات تفيد أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض تسيير مبلغ شهر أكتوبر بالجدول الموحد لوجود عجز مالي، وفق المصدر.

