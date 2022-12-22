الوطنية للنفط توضح نسب ومصاريف استكشاف مشروع شركة إيني الإيطالية لتنفيذ التركيبين البحريين (أ ، هـ)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء 2022.12.21، استرداد مصاريف استكشاف التركيبين البحريين “أ،هـ” التابعين لمجمع مليتة الصناعي والمقدرة مليار و200 مليون دولار قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى، بسبب وجود خلل في الاتفاق الرئيسي عام 2008.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها أعادت التفاوض مع إيني بالخصوص؛ وأصبحت النسبة المعدلة لاسترداد تكاليف مشروع حقلي الوفاء والسلام التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً، تتراوح بين 38% و40% بعد أن طالبت إيني بنسبة 45%، مؤكدة أن النسبة ستنخفض إلى 37% إذا انخفضت تكلفة المشروع عن 7 مليار دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكلفة عن 8 مليار دولار، وتعود إلى 30% بعد 10 سنوات من تنفيذ المشروع.

وأشارت المؤسسة إلى أنها شددت على شركة إيني ضرورة بدء تنفيذ المشروع، والذي تقدر قيمته 8 مليار دولار، والذي سيحقق عوائد متوقعة تتراوح بين 13 إلى 18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف التشغيلية والرأسمالية.