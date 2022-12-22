صحيفة إيرلندية: تسليم المريمي يفتح قضايا أخرى تطالب بالتعويض المالي من ليبيا ..هذه التفاصيل

ذكرت صحيفة News letter اﻹيرلندية اليوم الخميس أن تسليم أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة سيفتح قضية تعويضات الجيش الجمهوري اﻹيرلندي .

ونتيجة لذلك ، يسعى 150 ضحية من تفجيرات الجيش الجمهوري اﻹيرلندي للحصول على تعويضات بقيمة 353 مليون جنيه إسترليني من ليبيا وذلك بما يتماشى مع التعويضات المدفوعة بالفعل لضحايا الإرهاب في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة .

وأضافت الصحيفة لقد تلقى العديد من ضحايا الإرهاب الأمريكيين بالفعل 5 ملايين دولار لكل منهم من الدولة الليبية بالإضافة إلى مبالغ مماثلة لضحايا فرنسيين وألمان .

تابعت الصحيفة بالقول فقد أتهم ضحايا المملكة المتحدة لقنابل الجيش الجمهوري الإيرلندي حكومة المملكة المتحدة باتخاذ موقف سلبي تمامًا بشأن تعويضهم وفقا للصحيفة .

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