ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الخميس إلى مليون و 230 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إنتاج النفط الخام ، اليوم الخميس إلى مليون و 230 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، إلى مليار 7 مليون قدم مكعب، حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 787 مليون قدم مكعب، و 122 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و77 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 21 مليون قدم مكعب.