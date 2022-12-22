فاينانشال تايمز تكشف عن وضع النفط الليبي في البلاد

ذكرت صحيفة” فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الخميس أن مع قيام شركات النفط الدولية مثل ريبسول بتوسيع أنشطتها اﻹستكشافية داخل البلاد ، تسعى شركة سرير للعمليات النفطية إلى حفار التنقيب البري الجديد لحوض سرت حيث تكثيف المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنشطة اﻹستكشاف في بداية عام 2023 .

وأضافت الصحيفة أن النفط الليبي في وضع جيد يمكّنه من زيادة الإنتاج النفط وفي الوقت نفسه أدت عوامل مثل جائحة COVID-19 إلى اﻹنخفاض في المشاريع القديمة والسياسات المتعلقة بتحويل الطاقة إلى تعطيل أنشطة التنقيب والإنتاج في ليبيا مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط .

وأشارت الصحيفة إلى أن توفر الأحواض البرية في البلاد التي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير فرصًا هائلة لليبيا وذلك لتعزيز إنتاجها واستثمار مواردها الطبيعية مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة في جميع أنحاء العالم ، تتمتع الأحواض البرية الليبية بإمكانيات فريدة للتخفيف من أزمة الطاقة الحالية في البلدان الأوروبية المجاورة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية