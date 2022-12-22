شركة هيونداي موتور الكورية تبيع 15 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية

وصلت المبيعات التراكمية لسيارات هيونداي موتور الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية إلى 15 مليون سيارة منذ دخولها السوق قبل 36 عاماً.

ودخلت هيونداي موتور إلى السوق الأمريكية في يناير 1986 بتصدير سيارات الصالون الصغيرة الحجم “إكسل” التي صنعت في مصنع الشركة في أولسان في كوريا الجنوبية، وفي 2005، أكملت الشركة إنشاء مصنع لها في ولاية ألاباما، وهو أول مصنع لها في أمريكا.

وصلت المبيعات التراكمية للشركة في السوق الأمريكية إلى 5 ملايين سيارة عام 2007، ثم حققت رقم الـ 10 ملايين سيارة عام 2015، وكانت أكثر سيارات الشركة مبيعا “أفانتي”، المعروفة بـ “إلنترا” في السوق الأمريكية، وباعت الشركة 3.53 مليون سيارة “أفانتي” من 1991 إلى ديسمبر الحالي، وتليها “سوناتا” التي باعت 3.14 مليون سيارة ثم “سنتافي” وباعت 1.91 مليون سيارة، و”أكسنت” باعت 1.36 مليون سيارة، و “توسان” 1.34 مليون سيارة.