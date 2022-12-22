سعر الدولار يشهد صعود كبيراً في السوق الموازي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية نهاية أيام التداول الأسبوعي اليوم الخميس إرتفاعاً ملحوظاً حيث أغلق عند 5.2125 دينار للدولار الأمريكي الواحد .

ويحسب مصادر تطبيق بكم الإخباري فإن هذا الإرتفاع جاء مدفوعاً بإرتفاع الطلب علي الدولار بعد رفع الفائدة في بنوك الامريكية و الزيادة في حجم الإيداعات ما نتج عنه ارتفاع في حوالة دبي بسبب سلاسةالتحويل من دبي إلى الولايات المتحدة بالإضافة للضوابط الأخيرة التي اعتمدها المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية .

وحافظ الدولار على مستوى شبه ثابت منذ بداية الأسبوع حيث أغلق التداول السبت عند 5.1600 دينار ثم انخفض في الأيام التي تليه مسجلاً أدنى سعر عند 5.1400 دينار ثم ارتفع بإفتتاح تعاملات اليوم الخميس إلى 5.1700 دينار ثم واصل صعوده حتى بلغ 5.2125 دينار.