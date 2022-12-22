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أرتفاع أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الخميس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار نهاية التعاملات

الدولار 🇺🇲
5.21 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺
5.5100 LYD

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.23 دينار ليبي

دولار بشيك الوحدة
5.66 دينار ليبي

دولار بشيك التجارة والتنمية
5.66 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.2450 ~5.2500 LYD

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
5.5400 ~5.5450 LYD

دينار تونسي 🇹🇳
605 ~610

كسر ذهب 18 ب221.50 LYD

كسر ذهب 21 ب258.41 LYD

نسبة السحب للبطاقات 💳
4.25 %

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المشهد

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