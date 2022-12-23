مصدر بوزارة المالية يوضح موعد صرف منحة الزوجة والبنات عن شهري نوفمبر وديسمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية, عن موعد صرف منحة الزوجة والبنات عن شهري نوفمبر وديسمبر.

وأكد المصدر بحسب تصريحات صحفية نشرها موقع بكم الاخباري، عن جاهزية الوزارة لصرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر عن شهري نوفمبر وديسمبر العام الحالي 2022 بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر بأن قيمة المنحة للزوجة تبلغ 300 دينار، في حين تبلغ قيمة المنحة للبنات فوق سن الثامنة عشر 200 دينار، مبينا بأن عدد المستفيدات من المنحة يتجاوز 900 ألف سيدة.

وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الدبيبة، قد أعلنت عن انطلاق منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما. ولمعرفة متى تصرف منحة الزوجة يمكنكم دخول رابط الاستعلام عن مشروع منحة الزوجة والاولاد التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية و دخول نظام الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد عبر الرابط التالي واتباع الخطوات اعلاه للاستعلام بسهولة من خلال رابط منظومة علاوة الزوجة والابناء :

رابط الاستعلام عن وضع المستفيدين من منحة الأبناء يمكنكم زيارة الرابط التالي/

رابط الاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما يمكن زيارة الرابط التالي:

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