أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: ▪️سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.8342 د.ل ▪️الدولار 🇺🇲

5.21 دينار ليبي ▪️اليورو 🇪🇺

5.5100 LYD ▪️تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.23 دينار ليبي ▪️دولار بشيك الوحدة

5.66 دينار ليبي ▪️دولار بشيك التجارة والتنمية

5.66 دينار ليبي ▪️تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2450 ~5.2500 LYD ▪️تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5400 ~5.5450 LYD ▪️الباوند الاسترليني

6.20 دينار ▪️الليرة التركية

0.27 دينار ▪️الجنية المصري

0.27 دينار ▪️الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ الدينار التونسي

1.58 دينار ▪️كسر ذهب 18 ب222.00 LYD ▪️نسبة السحب للبطاقات 💳

4.25 ~ 4.15 %

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