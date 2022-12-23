ارتفاع أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2022/12/23 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

1,797.84 دولار

سعر كسر الذهب اليوم:

عيار 18 ب222.00 دينار

21 ب259.00 دينار

22 ب271.3 دينار

24 ب296.00 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2069 دينار

🔵 سعر الذهب الجديد :

عيار 18 ب280 ~290 دينار

عيار 21 ب315 ~330 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :

عيار 18 من 240 دينار وحتى 255 دينار

عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر

من 2.00 ~2.35 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار