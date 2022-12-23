ارتفاع أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2022/12/23 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
1,797.84 دولار
سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب222.00 دينار
21 ب259.00 دينار
22 ب271.3 دينار
24 ب296.00 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2069 دينار
🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب280 ~290 دينار
عيار 21 ب315 ~330 دينار
🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 240 دينار وحتى 255 دينار
عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار
🔵 سعر الفضة الكسر
من 2.00 ~2.35 دينار
🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار
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