الدولار يستقر بعد بيانات أمريكية

شهد الدولار استقراراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما عززت بيانات تظهر قوة الاقتصاد الأميركي حاجة الفدرالي للتمسك بمساره للتشديد الكبير للسياسة النقدية وزادت من التوقعات برفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر ولفترة أطول، وفق ما ذكرت شبكة “CNBC”.

وتخلت العملة الأميركية عن بعض مكاسبها في التداولات الآسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع خلال الليل، على الرغم من تأرجحها مقابل الين الياباني الذي يواصل جذب طلب قوي بعد تعديل مفاجئ في سياسات بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2043 دولار، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

وأظهرت بيانات صُدِرت أمس الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

كما أكد تقرير آخر صُدِر أمس، أيضا أن الاقتصاد الأمريكي تعافى في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً بعدما انكمش في النصف الأول من العام.

وارتفع اليورو 0.06% إلى 1.0606 دولار، مع تعرضه لضغوط واسعة مؤخراً بسبب النمو الضعيف في منطقة اليورو والحرب في أوكرانيا والمسار المتشدد الذي يتخذه المركزي الأميركي.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.37.

وتراجع الين بنحو 0.2% إلى 132.67 للدولار اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لتحقيق ثالث أكبر مكسب أسبوعي له هذا العام، بأكثر من 3%.

