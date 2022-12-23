أفريكا أنتليجنس يكشف أرقام ومبالغ اﻹعتمادات الشركات الليببة وعلاقتها مع المصرف المركزي

ذكر موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي اليوم الجمعة أنه في عام 2022 تحصلت المجموعات الغذائية الزراعية الرائدة في العاصمة طرابلس على خطابات إعتماد تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار من مصرف ليبيا المركزي حيث تمكنت هذه الشركات الليبية من الوصول إلى العملات الأجنبية بأسعار الصرف الرسمية وبالتالي شراء السلع الأجنبية .

وأضاف الموقع أن مصرف ليبيا المركزي سمح باستيراد سلع بقيمة 8.7 مليار دولار وهو ما يمثل 69 ٪ من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لهذا العام كما يعتبر هذا المبلغ كبير جدا بالنظر إلى التأثير الكبير للحرب بين روسيا وأوكرانيا على ليبيا والتي اعتمدت على البلدين بنسبة 88٪ من واردات الحبوب .

وأوضح الموقع أن شركة النسيم للصناعات الغذائية تحصلت على أكبر حصة وقد تلقت خطابات اعتماد بقيمة إجمالية 133 مليون دولار هذا العام، المجموعة التي تنتج الزبادي والآيس كريم وعصائر الفاكهة مملوكة لرجل الأعمال المصراتي محمد رائد الذي تربطه علاقات جيدة برئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة والاتحاد الليبي العام للغرف التجارية .

كما يعتبر رائد ناشطاً سياسيًا حيث شارك في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أنشأته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحضير لﻹنتخابات ديسمبر عام 2021 والتي تم إلغاؤها أخيرًا .

وتابع الموقع بالقول أن شركة المزرعة وهي شركة مملوكة لرجل الأعمال البارز” أيمن وهيبه” تحصلت أيضا على المركز التاني في نسبة الإعتماد وقد تلقت خطابات اعتماد بقيمة 127.9 مليون دولار من مصرف ليبيا المركزي هذا العام مقرها يقع في العاصمة طرابلس وهي مستورد وموزع للمنتجات الغذائية

ووفقا للموقع أن وهيبه هو أحد أفراد عائلة شعبان وهيبه رئيس مجلس إدارة شركة وهيبه القابضة التي تنتج المعكرونة والسميد كما تمتلك مجموعة وهيبه أربع مناطق صناعية و 18 مصنع إنتاج في أجزاء مختلفة من ليبيا .

وأكد الموقع الفرنسي أن شركة إفريقيا المتخصصة في تعبئة الزجاجات البلاستيك تلقت خطابات اعتماد بقيمة 123.7 مليون دولار في عام 2022 وتتولى شركتها الفرعية “African Bottling ” منتجات تحت علامة بيبسي التجارية .

المنطقة الغربية تتحصل على الأفضلية:

وأشار الموقع إلى أنه كانت المجموعات الكبيرة في غرب ليبيا هي المستفيد الرئيسي من خطابات الاعتماد الثمينة من مصرف ليبيا المركزي ، كما تحصل أيضاً رجل الأعمال محمد طاهر عيسى المقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على خطابات اعتماد بقيمة 76 مليون دولار لشركته شركة الجيد للصناعات الغذائية في عام 2022 .

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