اقتصاد

تطبيق بكم يتابع الحركة التجارية بميناء الخمس خلال شهر نوفمبر الماضي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر نوفمبر الماضي، حيث إستقبل الميناء 18 سفينة تجارية ،على متنها بضائع مختلفة بعدد 1828 حاوية في حين تم شحن 10 سفن تحمل 1419 حاوية .

وبلغ إجمالي وزن البضائع المفرغة بالميناء 203.786 طن، ووزن الحبوب 178.418 ألف طن، وعدد السيارات والآليات الموردة بلغت 3.695، فيما بلغ وزن البضائع المشحونة 5.839 طن.

وقال المتحدث الرسمي لميناء الخمس البحري عمر المنشاز بأن الميناء لم يستقبل أي شحنات مواشي طيلة الشهر الماضي .

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