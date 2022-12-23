ضبط شاحنات محملة بكميّات كبيرة من الوقود لتهريبها خارج البلاد

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن مفارز الجيش قامت بحملة مكثّفة من أجل تضييق الخناق على المهربين والخارجين عن القانون، ودك خُطوط ومعاقل المهرّبين، الذين يتاجرون بقوت الشّعب اللّيبِي.

وأوضح المكتب أن المفارزُ الصّحراويّة “للّواء 444 قِتال”، الّتي تواصل اللّيلَ بالنّهار وتقطع مئات الكيلومترات يوميّا، تمكنت من ضبطِ عددٍ من شاحنات التّهريب تحمل كمّيّة تقدّر (80 ألف) لتر من الوقود لتهريبها خارج البلاد. (وال)

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