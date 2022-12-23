النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الحالي، مما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.



وارتفع خام برنت 62 سنتاً، بما يعادل 0.77%، ليصل إلى 81.6 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 1.06%، إلى 78.34 دولاراً للبرميل، حيث يتجه الخامان القياسيان لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم.