الخدمات العامة تعلن عن استكمال تهيئة مكب بوسليم ضمن مراحل تنفيذ الدائري الثاني

كشف رئيس مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس عبدالفتاح الغضبان عن استكمال عملية تهيئة مكب بوسليم المرحلي ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ الطريق الدائري الثالث.

وقال لتطبيق بكم الإخباري بعد اقفال المكب منذ 9 أشهر قامت الشركة بعمليات تأهيل للقمامة الموجودة سابقا وذلك بعد إنتهاء عمليات نقل المخلفات الي المكب النهائي بسيدي السائح.

يذكر بأن الطول الإجمالي للطريق الدائري الثالث يبلغ 23 كم وسيتم تنفيذه على أربع مراحل بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.