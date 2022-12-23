الدولار يرتفع أمام أغلب العملات بدعم بيانات التضخم الأمريكية

صعد الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في تعاملات متقلبة اليوم مقتفيا أثر زيادة في عائدات سندات الخزانة، بعدما أظهرت بيانات أمريكية تباطؤا في زيادة أحد مقاييس التضخم لكنه لن يكون كافيا على الأرجح لمنع الاحتياطي الفيدرالي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الدولار في تعاملات منتصف النهار 0.5 في المائة أمام الين إلى 133 ين.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، لكن العملة اليابانية في سبيلها لتسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 2.7 في المائة بعد أن عدل بنك اليابان سياسة أساسية لسوق السندات هذا الأسبوع، فيما لم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار مسجلا 1.0598 دولار. وأمام الفرنك السويسري ارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 0.9235 فرنك.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في أكتوبر، وقفز ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.