ارتفاع قيمة سحوبات آلات السحب للمصرف التجاري الوطني إلى 73 مليون دينار

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجاري الوطني عن ارتفاع قيمة سحوبات الآلات السحب للمصرف خلال شهر ديسمبر الجاري بنحو 9 أضعاف عن الأرقام المسجلة بداية العام الحالي.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن حجم سحوبات الآلات السحب خلال شهر ديسمبر الجاري بلغت 73 مليون دينار، بينما في شهر نوفمبر الماضي بلغت 50 مليون دينار، في حين سجلت شهر فبراير الماضي قيمة 8 مليون دينار.

وبين المصدر بأن المصرف يهدف خلال شهر فبراير القادم 2023 تحقيق رقم سحوبات الآلات السحب بقيمة 150 مليون دينار.