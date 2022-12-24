ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.8342 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.23 دينار ليبي

▪️اليورو 🇪🇺

5.5300 LYD

▪️تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2400 ~5.2450 دينار ليبي

▪️دولار بشيك الوحدة

5.70 دينار ليبي

▪️دولار بشيك التجارة والتنمية

5.70 دينار ليبي

▪️تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2600 ~5.2650 دينار ليبي

▪️تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5600 ~5.5650 دينار ليبي

▪️الباوند الاسترليني

6.20 دينار

▪️الليرة التركية

0.27 دينار

▪️الجنية المصري

0.27 دينار

▪️الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ الدينار التونسي

1.58 دينار

▪️كسر ذهب 18 ب221.50 LYD

▪️كسر ذهب 21 ب258.41 LYD

▪️ فضة كسر ب2.05 ~2.40 LYD