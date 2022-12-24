فتح 32 مسار جديد خلال العام الحالي ضمن مخطط بلدية عين زارة

قال عضو لجنة فتح المسارات ببلدية عين زارة محمد البشير إن البلدية أفتتحت خلال العام الحالي 32 مسار ضمن مخطط بلدية عين زارة.

وأضاف البشير لتطبيق بكم الاخباري بأن اللجنة باشرت دراسة فتح المسارات خارج المخطط العام ضمن الآراضي المصنفة بالزراعية، ومن المتوقع أن تباشر البلدية بفتح المسارات فبراير القادم.

يذكر بأن شركة الخدمات العامة قد أعلنت في نوفمبر الماضي الأنتهاء من المرحلة الرابعة من طريق عين زارة، فيما جاري العمل على تنفيذ المرحلة الخامسة بطول 2.5 كيلو متر.