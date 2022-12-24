الإرشاد والتعاون الزراعي يعلن عن وقف تقديم الخدمات للجمعيات الغير مكتملة الإجراءات

قال رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي حسين بشير إن الوزارة ستتوقف عن تقديم أي خدمات زراعية من مبيدات وأعلاف وأسمدة للجمعيات التعاونية الزراعية والتخصيصية التي لم تستكمل إجراءاتها تسجيلها.

وطالب رؤساء مجالس الإدارة بالجمعيات التعاونية الزراعية والتخصيصية بسرعة استكمال إجراءاتها الإدارية والتأسيسية كل في نطاق البلدية التابع لها.

وكانت وزارة الزراعية والثروة الحيوانية قد قامت سبتمبر الماضي بدمج الجمعيات الزراعية مع جمعيات المربين بالبلديات بناءً على قرار وزير الزراعة رقم 308 لسنة 2013 .