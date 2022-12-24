هل وضعت الأرجنتين صورة اللاعب ليونيل ميسي على عملتها المحلية بعد تتويج منتخبها بكأس العالم

بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل حول العالم منشورات تقول إن المصرف المركزي الأرجنتيني أصدر عملة عليها صورة ليونيل ميسي.

وجاء في المنشورات التي يحمل بعضها صورة للعملة الأرجنتينية الـ”بيزو” عليها رسم لميسي أن المصرف المركزي في بوينوس إيرس أصدرها تكريما له وللمنتخب المتوج .

وبالتحقق من صحة المنشورات، تبين أن الأرجنتين لم تصدر عملة عليها صورة ميسي، ولا يوجد أثر لهذا الخبر على أي مصدر موثوق، ونفى مصدر في المصرف المركزي صحة ما جاء في هذا المنشورات، حيث قال المتحدث باسم المصرف المركزي فرناندو ألونسو لفرانس برس: “لا يوجد لدينا أي مشروع لإصدار عملة عليها صورة ميسي”.

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