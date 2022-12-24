الحرس البلدي مصراتة يحظر بيع الخضروات والفاكهة في الشوارع العامة

أكد رئيس الحرس البلدي فرع مصراتة عزت الجرو حظر بيع الخضروات والفاكهة في الطرقات والشوارع العامة، وذلك في إطار الصلاحيات الموكلة إلى البلديات لتنفيذ برامج حماية البيئة والنظافة والصحة العامة داخل المدينة.

وقال الجرو لتطبيق بكم الإخباري إن سيارات بيع الخضروات والفاكهة في الطرقات العامة وسط الأتربة والغبار والحشرات بمختلف أنواعها إلى جانب أضرارها على المستهلك فأنها عادة ما تتسبب في ازدحام الحركة المرورية، مبيناً بأن الباعة المخالفين تم أحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.