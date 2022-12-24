جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية يباشر في تحديد المباني المخالفة بمسار الخمس

قال رئيس قسم المتابعة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية فرع الخمس فرج عبدالسلام إن الجهاز باشر بتحديد المباني المخالفة على مسار الطريق الحديدية المنزوع منها الملكية بمنطقة الخمس.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن عدد المباني التي أقيمت داخل المسار القانوني بشكل كامل أو نسبي يتجاوز 62 عقار، ومبينا بأن أعمال الإزالة ستكون يناير القادم بعد إخطار ملاك هذه العقارات.

وكان الجهاز في يونيو 2021 قد طالب المواطنين بعدم التعدي على مساراته، محذرا من عمليات البناء العشوائي والحفر والجرف والتسوية، وبعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء.