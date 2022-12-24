وصول معدات جديدة إلى مطار معيتيقة الدولي موردة من شركة سيمنس الألمانية

طرابلس 24 ديسمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة، وصول أربع شحنات جديدة من المعدات إلى مطار معيتيقة الدولي، موردة من شركة سيمنس الألمانية.

وقالت الشركة إن المعدات تشمل قطع غيار وملحقات خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة الجاري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها وصول ثماني شحنات جديدة عبارة عن 21 طرد، خاص بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، والتي ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية الشهر المقبل، والتي من شأنهما المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدراتهما الإنتاجية. (وال)

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