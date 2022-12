أصدرت محكمة الجنايات طرابلس اليوم السبت، حكماً بسجن رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 ألاف دينار.

وتصدى قضاء الحكم لواقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتعمد رئيس السابق لشركة البنية والاستثمار إبرامه بعقد إيجار قطعة أرض مساحتها 16 هكتاراً لمدة 30 سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد، وإحجامه عن أدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية للمالك.

وسلمت النيابة العامة تدابير اللاحقة عن تسلم شركة البنية للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي، و أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد موضوع القضية.

وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

The post محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بسجن رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا