أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.8342 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1850 ~5.1900 دينار ليبي

▪️اليورو 🇪🇺

5.5200 LYD

▪️تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1950 ~5.2000 دينار ليبي

▪️تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2200 ~5.2300 دينار ليبي

▪️تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5200 ~5.5250 دينار ليبي

▪️دولار بشيك الوحدة

5.58 دينار ليبي

▪️دولار بشيك التجارة والتنمية

5.59 دينار ليبي

▪️الباوند الاسترليني

6.20 دينار

▪️الليرة التركية

0.27 دينار

▪️الجنية المصري

0.27 دينار

▪️الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ الدينار التونسي

1.58 دينار

▪️كسر ذهب 18 ب220.50 LYD

▪️ فضة كسر ب2.05 ~2.40 LYD

▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =4.10%