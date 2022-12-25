أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 2022/12/25 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

1,798.58 دولار

🔵 سعر كسر الذهب اليوم:

عيار 18 ب220.00 دينار

21 ب256.66 دينار

22 ب269.0 دينار

24 ب294.10 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2059 دينار

🔵 سعر الذهب الجديد :

عيار 18 ب280 ~300 دينار

عيار 21 ب315 ~330 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :

عيار 18 من 240 دينار وحتى 255 دينار

عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر

من 2.05 ~2.40 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار