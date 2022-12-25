الوطنية للنفط ووزارة العمل توقعان اتفاقية تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية

طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- وقع بمقر للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الأحد، محضر اتفاق بين المؤسسة و وزارة العمل و التأهيل بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين تنفيذا للقانون رقم (81)، بشأن تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية.

ويهدف الاتفاق الذي وقعه عضو مجلس إدارة المؤسسة ” حسين صافار ” و وكيل وزارة العمل و التأهيل لشؤون الاستخدام ” على الماقوري ” إلى تعزيز التعاون المشترك، و وضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة و شركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزرارة العمل.

و يضمن الاتفاق التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن عمل ومنحهم فرص للعمل في القطاع وفق الإمكانيات المتاحة. (وال _ طرابلس)

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