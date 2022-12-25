تذمر زبائن المصرف التجاري من تأخر تنزيل حوافظ مرتباتهم

يشتكي عدد من زبائن المصرف التجاري الوطني من تأخر تنزيل حوافظ مرتباتهم لعدة أيام تصل إلى 15 يوماً بدون معرفة السبب الحقيقي وراء هذا التأخير في الإجراء.

وأكد أحد المواطنين وهو موظف في أحد إدارات القطاع العام ويدعى سالم البشير لتطبيق بكم الاخباري إن حافظة مرتبه وضعها داخل أحد فروع مصرف التجاري بطرابلس منذ تاريخ 2022.12.13 وحتي يومنا هذا الأحد 2022.12.25 ،ولم تنزل الحافظة بعد في حسابه ،مضيفاً أنه استلم حوفظ شهري أكتوبر ونوفمبر معاً

وأوضح زبون آخر اسمه محمد المبروك أنه ينتظر نزول مرتباته بفارغ الصبر لسداد ديونه وتسيير حوائجه اليومية، وللدفع لمالك المنزل يريد الإيجار المتأخر منذ أكثر من شهرين.

وبين أحد الموظفين العاملين بالمصرف التجاري الوطني أن سبب تأخر تنزيل حوافظ المرتبات يرجع لصعوبة تحصيلها من المصارف الأخرى خاصةً مصرف الجمهورية، مشيراً إلى أن موعد تحصيل الحوافظ يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتي 12 ظهراً وهذا الوقت غير كافي لخدمة حوافظ المرتبات والمعاشات المتراكمة.