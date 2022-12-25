العمل ومؤسسة النفط يتفقان على تسهيل إجراءات تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية

وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 2022.12.25، على محضر اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين تنفيذاً للقانون رقم (81) بشأن تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية.

ويهدف الاتفاق لتعزيز التعاون المشترك، و وضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزرارة العمل، بما يضمن التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن عمل ومنحهم فرص للعمل في القطاع وفق الإمكانيات المتاحة .