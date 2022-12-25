خسائر تصل إلى 40‎% من إنتاج منطقة الواحات للتمور بسبب ضعف شبكة التغليف والتخزين

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الواحات للتمور النوعية فرج سالم أن إنتاج منطقة الواحات بلغ خلال العام الحالي 2022 نحو 40.000 طن، مبيناً أن حجم الفاقد من الإنتاج تجاوز 40% نظرا لضعف شبكة التخزين والتغليف.

وأضاف سالم لتطبيق بكم الإخباري أن الاعتماد على الطرق التقليدية في جني التمور، وعدم وجود مخازن ملائمة لتخزينها، وقلة مصانع التعبئة والتصنيع المعتمدة، وعدم وجود آليات للرقابة، أوقع مزارعي المنطقة فريسة للسماسرة مع توقف التصدير، وبين أن عدد الأشجار بالمنطقة يتجاوز 2،700 مليون شجرة نخيل مختلفة الأصناف.