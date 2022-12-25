“باشاغا” يتابع مقترح الميزانية العامة لسنة 2023 مع وزير التخطيط والمالية

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب الليبي “فتحي باشاغا” ، مـع وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد”.

تناول الاجتماع مناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.

وفي ختام الاجتماع وجّه رئيس الحكومة وزارة المالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والإهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطاءها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.

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