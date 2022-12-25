“باشاغا” يناقش مع وزارة التخطيط والمالية مقترح الميزانية العامة لسنة 2023

ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مـع وزير التخطيط والمالية بحكومته “أسامة حمـاد”، خلال اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت اليوم الأحد، مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023.

وتناول الاجتماع دور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية، وتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.

ووجّه “باشاغا” وزارة المالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطاءها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.

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