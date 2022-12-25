“الحراتي” يكتب: إطلاق الحكومة حملة “حروف من نور” تستهدف العمل على توفير أجهزة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

كتب الناشط حقوقي ومستشار قانوني لمنظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “هشام الحاراتي”: استمعت بأن الحكومة أطلقت شعاراً لحملة اسمتها “حروف من نور” تستهدف العمل على توفير أجهزة إلكترونية معينة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وقد كان ذلك عقب حالة الاستهجان الواسعة التي لاقاها إقصاء هذا التصنيف من الإعاقة عندما تم إقرار توريد سيارات مدعومة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمنح لهم بواسطة قرعة تعقد لهم بالخصوص.

وبالمناسبة فإني أود القول بأن الحكومات تقدم الخدامات وفق استراتيجية وطنية تعتمد لهذا الشأن تنبثق عن ما تقرره التشريعات النافدة للمشمولين بالخدامات ولا تطلق حملات عاطفية توحي للمتلقي بالإحسان إليه والتصدق عليه بحقوقه.

كما أتمنى أن كتب الوجود لهذه الأجهزة الإلكترونية المعينة فلا يتم اخضاع من في حاجتها للقرعة وإن يتساوى الجميع في حق التمتع باقتنائها.

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