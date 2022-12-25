طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- أكدت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة بقدرة (325) ميغاوات.

وقالت الشركة – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – إن اعمال الصيانة تتم بالتعاون مع فنيي شركة سيمنس الألمانية، مشيرة إلى أنه سيتم إدخال الوحدة على الشبكة بعد استكمال كافة أعمال العمرة الجسيمة التي قاربت على الإنتهاء.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن الليبية. (وال)

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