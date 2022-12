جولة تفتيشية لوزير العمل على عدد من المقرات والمصانع لتفقد أوضاع العمالة الوطنية والأجنبية

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الأحد، بحملة تفتيشية على عدة مقرات وأوضاع العمالة الوطنية ونسب التشغيل و إجراءات العمالة الاجنبية، وذلك برفقة وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام “علي ضو” ورئيس اللجنة المركزية ومدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية وعدد من أفراد إدارة مباحث الجوازات و إدارة إنفاذ القانون.

وتابع “العابد” إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المصانع، مشدداً على المفتشي العمل في كل البلديات بالتفتيش على مواقع العمل، ومدى اهمية تنظيم سوق العمل المحلي .

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن الحملة الوطنية التي انطلقت منذ اكثر من شهر في كل البلديات على المستوي الوطني تحت شعار إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي.

