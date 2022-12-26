اتحاد غرف التجارة يبحث مع شركات المقاولات التونسية حصر العقود المبرمة وتسوية أوضاعها

عقد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض رفقة عدد من رجال الأعمال الليبيين،أمس الأحد 2022.12.25 اجتماعاً مع وفد من كبار رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات التونسية، برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، لمناقشة التكامل والشراكة بين الشركات الليبية والتونسية.

وتم خلال الاجتماع حصر العقود المبرمة في السابق مع الشركات التونسية وتسوية أوضاعها، ومتابعة تنفيذ توصيات زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والوفد الوزاري لتونس، و لقاء رجال الأعمال الليبيين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.