صعود للدولار وتراجع اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 26 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8289 دينار، مسجلاً ارتفاعا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1269 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8174 دينار، والدولار الكندي 3.5525 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2585 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2843 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3149 دينار، والدينار التونسي 1.5434 دينار، والدرهم المغربي 0.4598 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: