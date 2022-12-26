حملة تفتيش على أوضاع العمالة الوطنية و إجراءات العمالة الأجنبية بمصانع طرابلس

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، أمس الأحد 2022.12.25، بحملة تفتيشية على عدة مقرات ومصانع بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على أوضاع العمالة الوطنية ونسب التشغيل و إجراءات العمالة الأجنبية وطريقة دخولها وإجراءات الإقامة.

كما تابع العابد إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المصانع، حيث شدد على مفتشي العمل في كل البلديات بالتفتيش على مواقع العمل .

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن الحملة الوطنية، التي انطلقت منذ أكثر من شهر، في كل البلديات تحت شعار إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي.