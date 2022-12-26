تويوتا تعلن زيادة إنتاجها من السيارات خلال نوفمبر رغم نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان، اليوم الاثنين 2022.12.26، وصول إنتاجها العالمي خلال شهر نوفمبر إلى مستوى قياسي بفضل الطلب القوي، في حين حذرت من غموض المستقبل، نتيجة استمرار النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات، وارتفاع أعداد إصابات كورونا في الصين.

وقالت الشركة إن إنتاجها خلال نوفمبر بلغ 833,104 ألف سيارة بزيادة 1.5 %، في حين زادت المبيعات العالمية لها 2.9 % إلى 796,484 ألف سيارة.

وتراجع الإنتاج المحلي لمصانع تويوتا خلال نوفمبر 3.3 %، إلى 266,174 ألف سيارة، في حين زاد إنتاجها في الخارج 3.8 % إلى 566,930 ألف سيارة.