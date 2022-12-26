إنجاز قرابة 70% من أشغال المرحلة الخامسة لمشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع

أكدت شركة الأشغال العامة بطرابلس، اليوم الاثنين 2022.12.26 ، إنجاز قرابة 70% من أشغال المرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع ،من جزيرة القرقني إلى مثلث النادي الدبلوماسي.

حيث تم رش مادة التشريب MCO لجزء من مسار واحد للطريق، واستمرار أعمال تركيب بردورة جانبية للطريق بالإضافة لتنفيذ حاجز خرساني بمنتصف الطريق نوع نيوجرسي .

وأوضحت الشركة أنه تم فرش طبقة الأساس الحبيبي(ميستو) لجانبي الطريق التي ستكون بعرض 12متر لكل اتجاه أسوة بالمراحل السابقة، بتنفيذ محاصصة بين شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس.